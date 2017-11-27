Раннее бронирование туров в Турцию на лето 2018 г. выросло в несколько раз

Туристы к ноябрю 2017 года забронировали почти в 10 раз больше туров в Турцию на следующее лето, чем на тот же период год назад, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" представители крупных сетей турагентств.
"Не будем раскрывать абсолютные цифры, но на данный момент забронировано в семь раз больше туров на летний сезон 2018, чем на аналогичную дату прошлого года", - рассказали в сети турагентств "1001 Тур". При этом пик спроса на направление, как считают в компании, придется на март 2018 года.
Директор сети "Корал Тревел Маркет" Наталия Кулинцева рассказала, что доля возвратных клиентов на направлении высока. "Они понимают, что мест в востребованных гостиницах будет меньше, чем желающих, так как туристы соскучились по Турции", - сказала она.
В объединенной сети ТБГ и "Горячие туры" продажи Турции по сравнению с прошлым годом выросли почти в 10 раз. По данным компании, Турция занимает первое место по общему числу бронирований за год - на ее долю приходится 37% от общего числа проданных туров.
Правда, PR-директор управляющей компании Объединенной сети ТБГ и "Горячие туры" Ольга Иванова считает сравнение с прошлым годом не совсем корректным. "Первую половину 2016 года направление считалось закрытым, и страну посещали только самостоятельные туристы, которые сами бронировали себе перелет и отель. Продажа пакетных туров началась в июле и строилась на основе регулярной перевозки, что не могло не отразиться на ценах. Чартеры начали летать только с конца августа 2016 года, и уже в сентябре Турция занимала первую позицию и удерживала ее до ноября", - сказала она.
Генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян уверен, что главная причина роста продаж в том, что туроператоры впервые за всю историю российского туризма в октябре дали цены на лето, "чего никогда не было раньше".
По данным представителей турагентств, цены на отдых в Турции в этом году не выросли, а у некоторых компаний даже снизились. В "1001 Тур" уточнили, что средняя стоимость пакета на двоих взрослых и ребенка составляет около 90 тыс. рублей, что примерно на 20% дешевле цен при бронировании туров в те же отели минувшим летом. В сети турагентств "Розовый слон" отметили, что стоимость пакета в рублях выросла "символически" - примерно на 5%.
Турцию в период с января по сентябрь 2017 года посетило 4,1 млн россиян, почти 800 тысяч из них приехали в сентябре, свидетельствует статистика министерством культуры и туризма Турции. Это намного больше, чем в 2015 году - тогда в январе-сентябре в Турцию приехали 3,3 млн россиян, а за аналогичный период 2016 года лишь 544 тыс. человек, поскольку до 28 августа продажи турпакетов в Турцию были запрещены, а чартерные рейсы не выполнялись.
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