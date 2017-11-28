Азербайджан до сих пор направил 6,6 млрд манатов на решение социальных и жилищных проблем вынужденных переселенцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии жилищного комплекса для вынужденных переселенцев в Тертере, передает сайт главы государства.
Жилищный комплекс рассчитан на 1170 семей. Начиная с 2007 года, в Азербайджане ликвидировано 12 палаточных городков для беженцев и вынужденных переселенцев.
На улучшение жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев до сих пор затрачено 2,3 млрд манатов, построено 3,2 млн кв. метров жилплощади. На сегодня улучшены жилищные условия 50 тыс. семей или 250 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев.
На решение социальных проблем граждан из этой категории затрачено 6,6 млрд манатов. Кроме того, Социальный фонд развития вынужденных переселенцев выделил 24 тыс. беженцам микрокредиты для развития бизнеса на сумму 14,8 млн манатов, Национальный фонд поддержки предпринимательства выделил льготные кредиты этой категории граждан на сумму 40 млн манатов.
Основная часть этих кредитов выдана под сельскохозяйственные проекты. За прошедший период времени 200 тыс. вынужденных переселенцев обеспечены постоянной работой в бюджетных организациях и в других сферах. Тем самым за последние 14 лет уровень бедности среди вынужденных переселенцев снизился до 12% с 75%.
Б.Рустамбеков
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