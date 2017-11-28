ОЭСР ухудшила прогнозы роста ВВП России на 2017-2018 гг

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогнозы для роста ВВП России на 2017-2018 годы: согласно ноябрьскому докладу организации, российская экономика в текущем году увеличится на 1,9%, в следующем - также на 1,9%.

Сентябрьские оценки ОЭСР предполагали рост ВВП России в 2017 году на 2% и подъем на 2,1% в следующем году.

"Умеренный экономический рост в РФ продолжится. Стабильные цены на нефть, улучшение делового доверия и кредитных условий поддержат инвестиции и потребление", - говорится в докладе.

"Безработица останется низкой, однако инфляция продолжит ослабляться на фоне вялого спроса и низкой стоимости импорта. Тем не менее, низкая производительность труда, сокращение трудовых ресурсов, довольно сильный рубль и международные санкции продолжат оказывать давление на экономический прогноз. Показатели неравенства доходов граждан и бедности остаются высокими", - отмечают в ОЭСР.

По мнению экспертов, у ЦБ РФ есть возможность для дальнейшего смягчения политики. Одновременно ОЭСР рекомендует Центробанку продолжить использование макропруденциальных инструментов для борьбы с дисбалансами в финансовой системе и обеспечения равных условий работы для всех банков.

"Новое бюджетное правило сократит бюджетную волатильность, обусловленную колебаниями цен на нефть. Объявленное ужесточение бюджетных расходов, как ожидается, будет постепенным, и это должно ограничить последствия для темпов роста", - говорится в докладе.

При этом эксперты ОЭСР видят потенциал для увеличения бюджетных расходов, особенно в плане поддержки роста и благосостояния граждан.

Реформа налогообложения в энергетическом секторе поможет наращивать выручку и финансирование инвестиций в инфраструктуру, отмечают в ОЭСР.

"Потребительские заимствования увеличились одновременно с восстановлением экономики, в то время как корпоративные заимствования остаются слабыми. Улучшение внутренних и внешних условий сократило объемы просроченных кредитов как в рублях, так и в иностранной валюте, - говорится в докладе. - Высокая долговая нагрузка среди домовладельцев с низкими доходами может быть источником уязвимости".

По мнению экспертов ОЭСР, производительность труда в России останется низкий, а международные санкции ограничат потенциал внешней торговли, конкуренции и доступ к новым технологиям.

Согласно оценкам организации, российский ВВП вырастет на 1,5% в 2019 году.

Потребительские расходы в России в этом году увеличатся на 3%, в следующем - на 4,5%, в 2019 году - на 2,8%, госрасходы соответственно повысятся на 0,3% и сократятся на 0,2% и 1,9%, прогнозирует ОЭСР.

Капиталовложения бизнеса, как ожидается, увеличатся на 4,7% в 2017 году, на 4,3% в 2018 году и на 2,1% в 2019 году.

Экспорт товаров и услуг из России в текущем году вырастет на 5,5%, в следующем - на 3,5%, в 2019 году - на 3,3%, импорт увеличится соответственно на 14,6%, 8,8% и 4,5%, прогнозирует ОЭСР.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже