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Дальнее зарубежье 29.11.2017 09:21

Аэропорт Бали будет закрыт еще сутки

Власти индонезийского острова Бали проинформировали, что местный аэропорт будет закрыт до утра четверга в связи с извержением вулкана Агунг.

Хотя облако выброшенного вулканом пепла еще не достигло непосредственно воздушного пространства над международным аэропортом, оно на высоте около 7,5 тыс. метров перемещается в сторону воздушной гавани, сообщил журналистам представитель аэропорта.

Повторное извержение вулкана зафиксировано в минувшее воскресенье.

Более 400 авиарейсов отменены на Бали с ночи на понедельник, покинуть остров не могут около 60 тыс. человек. Власти рекомендуют туристам оставаться в отелях.

Численность россиян на Бали составляет 5-6 тыс. человек, из них до 1 тыс. человек приходится на туристов, сообщили в понедельник порталу "Интерфакс-туризм" в консульском отделе посольства России в Индонезии со ссылкой на данные местных миграционных служб.

"Менеджмент отелей помогает туристам связываться с офисами авиакомпаний, если в этом есть необходимость, и оказывает информационную поддержку. Туристы, которым необходимо срочно продолжить свое путешествие, могут отправиться с Бали на остров Ява в город Сурабайя, используя паром и автобус. Отели и местные туроператоры могут помочь в организации таких маршрутов", - заверяет министерство туризма Индонезии.

Одновременно власти Бали распорядились о срочной эвакуации 100 тыс. жителей 22 деревень, расположенных в непосредственной близости от вулкана. Опасная зона определена в радиусе 10 км от кратера. Распространено предупреждение, что в случае необходимости эвакуация может быть проведена насильственным путем.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, БАЛИ, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]