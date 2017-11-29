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Внешняя политика 29.11.2017 19:27

Президент Азербайджана утвердил рад межправительственных документов с Туркменистаном

Президент Ильхам Алиев утвердил ряд двусторонних азербайджано-туркменских межправительственных соглашений, подписанных 8 августа 2017 года в Баку в ходе визита главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан.

И.Алиев утвердил межправительственный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий будущее развитие сотрудничества в сфере энергетики, соглашения в сфере сотрудничества МВД, туризма, культуры.

Глава государства также утвердил меморандум по сотрудничеству в сфере деятельности налоговых органов.

Наряду с этим, И.Алиев утвердил межправительственные соглашения по сотрудничеству в сфере защиты окружающей среды, охраны промышленной собственности, авторского права и смежных прав, ветеринарии.

Соответствующие указы И.Алиев подписал в среду, сообщает сайт главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ДОКУМЕНТЫ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]