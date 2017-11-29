Президент Азербайджана утвердил рад межправительственных документов с Туркменистаном

Президент Ильхам Алиев утвердил ряд двусторонних азербайджано-туркменских межправительственных соглашений, подписанных 8 августа 2017 года в Баку в ходе визита главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан.

И.Алиев утвердил межправительственный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий будущее развитие сотрудничества в сфере энергетики, соглашения в сфере сотрудничества МВД, туризма, культуры.

Глава государства также утвердил меморандум по сотрудничеству в сфере деятельности налоговых органов.

Наряду с этим, И.Алиев утвердил межправительственные соглашения по сотрудничеству в сфере защиты окружающей среды, охраны промышленной собственности, авторского права и смежных прав, ветеринарии.

Соответствующие указы И.Алиев подписал в среду, сообщает сайт главы государства.

Ф.Исазаде