Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года

Соперниками сборной России по групповому этапу чемпионата мира по футболу 2018 года стали национальные команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Матч открытия ЧМ хозяева проведут в московских Лужниках 14 июня со сборной Саудовской Аравии.

Церемония жеребьевки ЧМ-2018 прошла в Кремле в пятницу.

Полный состав групп выглядит следующим образом:

Группа А - Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай; Группа B - Португалия, Испания, Марокко, Иран; Группа С - Франция, Австралия Перу, Дания; Группа D - Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия№ Группа Е - Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия; Группа F - Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея; Группа G - Бельгия, Панама Тунис, Англия; Группа Н - Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи , Саранске. Начало турнира 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.