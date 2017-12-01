Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года

Соперниками сборной России по групповому этапу чемпионата мира по футболу 2018 года стали национальные команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
Матч открытия ЧМ хозяева проведут в московских Лужниках 14 июня со сборной Саудовской Аравии.
Церемония жеребьевки ЧМ-2018 прошла в Кремле в пятницу.
Полный состав групп выглядит следующим образом:
Группа А - Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай; Группа B - Португалия, Испания, Марокко, Иран; Группа С - Франция, Австралия Перу, Дания; Группа D - Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия№ Группа Е - Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия; Группа F - Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея; Группа G - Бельгия, Панама Тунис, Англия; Группа Н - Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи , Саранске. Начало турнира 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.
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