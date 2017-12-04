Пожарные эвакуировали в Баку 34 жильцов жилого дома, в котором возник пожар - МЧС

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 34 жильцов 17-этажного жилого здания в Ясамальском районе Баку (ул. Шарифзаде, 196), в котором в понедельник возник пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«В результате пожара сгорело 50 погонометров электропроводки, проложенной с первого по 13-й этаж здания», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место возгорания пожарники эвакуировали 34 жильцов дома и предотвратили опасность проникновения огня в квартиры. "Двое пострадавших доставлены в больницу с признаками заражения дымом", - отмечает МЧС.

По данным ведомства, пожар потушен.

Р.Бабаев