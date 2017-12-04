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Происшествия 04.12.2017 13:26

Пожарные эвакуировали в Баку 34 жильцов жилого дома, в котором возник пожар - МЧС

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 34 жильцов 17-этажного жилого здания в Ясамальском районе Баку (ул. Шарифзаде, 196), в котором в понедельник возник пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«В результате пожара сгорело 50 погонометров электропроводки, проложенной с первого по 13-й этаж здания», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место возгорания пожарники эвакуировали 34 жильцов дома и предотвратили опасность проникновения огня в квартиры. "Двое пострадавших доставлены в больницу с признаками заражения дымом", - отмечает МЧС.

По данным ведомства, пожар потушен.

Р.Бабаев

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Тэги: ПОЖАР, ЖИЛЬЦЫ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]