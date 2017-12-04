Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 4 человека, еще 8 пострадали – МВД

Четыре человека погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана девяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

Еще восемь человек пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 187 преступлений, 27 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 61 человека.

Зафиксировано 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев