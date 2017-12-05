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Регион 05.12.2017 10:01

Ашхабад и Тегеран будут решать в международном арбитражном суде вопрос о задолженности Ирана за поставленный туркменский газ

Ашхабад поддержал предложение Тегерана решать в международном арбитражном суде вопрос о задолженности иранской стороны за поставленный Туркменистаном природный газ.

На видеоселекторном совещании, которое провел президент Гурбангулы Бердымухамедов с членами правительства, государственный министр - председатель Государственного концерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев проинформировал президента об имеющейся значительной задолженности по оплате туркменского природного газа, поставленного в Иран в соответствии с двусторонними межправительственными соглашениями и контрактом с Национальной газовой компанией ИРИ.

Как отметил М.Арчаев, в ходе встреч и переговоров, проведённых с представителями иранской стороны, консенсуса по обсуждаемой проблеме достичь не удалось.

Более того, иранские партнёры предложили в целях взаимоприемлемого и объективного решения данной проблемы обратиться в международный арбитражный суд.

Выслушав аргументы руководителя ГК "Туркменгаз", Г.Бердымухамедов дал указание поддержать предложение Национальной газовой компании Ирана по обращению в международный арбитражный суд и подготовить соответствующие документы для предстоящей процедуры.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ИРАН, ГАЗ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]