Азербайджан с 2019 года начнет выдачу удостоверений личности нового образца – глава МТСВТ

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана планирует в 2018 году начать работу по международному признанию «Электронной подписи», заявил глава ведомства Рамин Гулузаде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках посещения выставки Bakutel2017 в среду был проинформирован о проектах, реализуемых в стране МТСВТ и его структурами, сообщает сайт главы государства.

Р.Гулузаде, в частности, отметил, что "одной из приоритетных задач на 2018 год станет признание «Электронной подписи» между государствами".

Кроме того, глава ведомства сообщил, что с 2019 года в Азербайджане начнется выдача удостоверений личности нового образца со встроенными в них сертификатами «Электронной подписи». По словам Р.Гулузаде, соответствующая инфраструктура уже готова.

«Обладатели «Электронной подписи» смогут активно использовать ее на портале «Электронное правительство». В настоящее время посредством портала граждане могут воспользоваться услугами 89 государственных и частных структур. На портал интегрирована система «Льготное жилье», создана система «Электронная ипотека». С начала 2017 года на портал внедрено 40 новых услуг», - отметил министр.

Президент Азербайджана также был проинформирован о том, что к настоящему времени в Баку и в 4 селах Хачмазского района в тестовом режиме применяется новая технология беспроводной связи 4-го поколения. В этом году данной технологией будет охвачен весь Абшеронский полуостров.

«Кроме того, ведутся работы по расширению сети центров обслуживания «Шебеке» по всему Баку. В настоящее время в Азербайджане действуют 5 центров обслуживания «Шебеке», из которых 4 в Баку и один в - городе Джалилабад. На следующих этапах планируется открытие аналогичных центров во всех больших городах и районах республики», - подчеркивается в информации.

Н.Аббасова