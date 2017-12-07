Азербайджанские экспортеры осваивают рынок стран Персидского залива

Азербайджанская компания "Az-Granata" достигла предварительной договоренности об экспорте гранатового сока в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает министерство экономики Азербайджана.
«Компания Az-Granata достигла первичной договоренности с компанией "Vit" об экспорте в ОАЭ гранатового сока. Переговоры состоялись в ходе экспортной миссии азербайджанских компаний в ОАЭ», - говорится в сообщении министерства.
Другая азербайджанская компании "Azprotein" договорилась с компанией Al–Tayeb и сетью маркетов "Choitrams" о поставках мясной продукции в ОАЭ и страны Персидского залива.
Как сообщалось ранее, азербайджанская компания "Brightman BMC" достигла первичной договоренности об экспорте в ОАЭ и Бангладеш консервированной продукции с сетью маркетов Al-maya и Lulu, а также с компанией Al-Ghamdi trading.
Б.Рустамбеков
Баку и Анкара подписали протокол по итогам заседания Азербайджано-Турецкого военного диалога на высшем уровне
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Баку призывает соблюдать резолюции Совбеза ООН в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем – МИД Азербайджана
Arxin-M LTD подготовит проектно-сметную документацию третьего дома для журналистов
В Австралии разрешили однополые браки
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства мужчиной своей жены и 4 дочерей – Генпрокуратура и МВД Азербайджана
Президент Азербайджана совершает визит в Губинский район
ИВ Абшеронского района привлекла Ximexpress-2000 к капремонту многоквартирных домов в Хырдалане за 3 млн манат
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
В Белоруссии и России две трети населения не проявляют интереса к образованию за рубежом - опрос
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Дагестане
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell впервые в Азербайджане демонстрирует готовность к 5G и рекордную скорость до 1 гигабит в секунду с помощью технологии 4.5G Pro
Борис Щетинкин: «Я прикасаюсь сердцем к моему Азербайджану». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ