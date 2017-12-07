Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0057 RUR   0.0287 GBR   2.2745 TRY   0.4412

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Дек 10 Дек 11°

Бизнес и законодательство 07.12.2017 10:35

Азербайджанские экспортеры осваивают рынок стран Персидского залива

Азербайджанская компания "Az-Granata" достигла предварительной договоренности об экспорте гранатового сока в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает министерство экономики Азербайджана.

«Компания Az-Granata достигла первичной договоренности с компанией "Vit" об экспорте в ОАЭ гранатового сока. Переговоры состоялись в ходе экспортной миссии азербайджанских компаний в ОАЭ», - говорится в сообщении министерства.

Другая азербайджанская компании "Azprotein" договорилась с компанией Al–Tayeb и сетью маркетов "Choitrams" о поставках мясной продукции в ОАЭ и страны Персидского залива.

Как сообщалось ранее, азербайджанская компания "Brightman BMC" достигла первичной договоренности об экспорте в ОАЭ и Бангладеш консервированной продукции с сетью маркетов Al-maya и Lulu, а также с компанией Al-Ghamdi trading.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан будет экспортировать в ОАЭ и Бангладеш консервы, намерен также поставлять соки, чай и мед Глава Минобороны Азербайджана обвинил Армению в поддержке терроризма Etihad Airways со 2 марта 2018г начнет прямые рейсы из Абу-Даби в Баку Etihad Airways с 2018г начнет летать в Азербайджан Flydubai с 29 июня начинает полеты из Дубая в Габалу Азербайджан и ОАЭ намерены увеличить число авиарейсов между городами двух стран

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]