Азербайджанские экспортеры осваивают рынок стран Персидского залива

Азербайджанская компания "Az-Granata" достигла предварительной договоренности об экспорте гранатового сока в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает министерство экономики Азербайджана.

«Компания Az-Granata достигла первичной договоренности с компанией "Vit" об экспорте в ОАЭ гранатового сока. Переговоры состоялись в ходе экспортной миссии азербайджанских компаний в ОАЭ», - говорится в сообщении министерства.

Другая азербайджанская компании "Azprotein" договорилась с компанией Al–Tayeb и сетью маркетов "Choitrams" о поставках мясной продукции в ОАЭ и страны Персидского залива.

Как сообщалось ранее, азербайджанская компания "Brightman BMC" достигла первичной договоренности об экспорте в ОАЭ и Бангладеш консервированной продукции с сетью маркетов Al-maya и Lulu, а также с компанией Al-Ghamdi trading.

Б.Рустамбеков