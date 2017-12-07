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Это интересно 07.12.2017 11:32

В Австралии разрешили однополые браки

Австралия стала 26-й страной, легализовавшей однополые браки, сообщает австралийская газета "Сидней морнинг геральд".

В четверг палата представителей австралийского парламента поддержала законопроект о легализации однополых браков. В сенате голосование по этому законопроекту состоялось неделей ранее. Там также одобрили законопроект.

Ранее в стране был проведен опрос, показавший, что 62% австралийцев поддерживают легализацию однополых браков.

Первая свадьба однополых партнеров пройдет в стране не раньше февраля.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ЛГБТ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, БРАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]