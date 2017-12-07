В Австралии разрешили однополые браки

Австралия стала 26-й страной, легализовавшей однополые браки, сообщает австралийская газета "Сидней морнинг геральд".
В четверг палата представителей австралийского парламента поддержала законопроект о легализации однополых браков. В сенате голосование по этому законопроекту состоялось неделей ранее. Там также одобрили законопроект.
Ранее в стране был проведен опрос, показавший, что 62% австралийцев поддерживают легализацию однополых браков.
Первая свадьба однополых партнеров пройдет в стране не раньше февраля.
Баку и Анкара подписали протокол по итогам заседания Азербайджано-Турецкого военного диалога на высшем уровне
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Баку призывает соблюдать резолюции Совбеза ООН в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем – МИД Азербайджана
Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе в четверг
Баку и Астана подготовили дорожную карту для развития двустороннего сотрудничества до 2021г – глава Минэнерго Азербайджана
Минсельхоз Азербайджана выделит около 1,8 млн манатов под строительство нового здания для трех республиканских лабораторий
Президент Азербайджана совершает визит в Губинский район
ИВ Абшеронского района привлекла Ximexpress-2000 к капремонту многоквартирных домов в Хырдалане за 3 млн манат
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
В Белоруссии и России две трети населения не проявляют интереса к образованию за рубежом - опрос
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Дагестане
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell впервые в Азербайджане демонстрирует готовность к 5G и рекордную скорость до 1 гигабит в секунду с помощью технологии 4.5G Pro
Борис Щетинкин: «Я прикасаюсь сердцем к моему Азербайджану». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ