Более 3 тыс. ткачих будут работать на 20 ковроткацких фабриках в Азербайджане – президент Алиев

В Азербайджане в 2018 году откроется 10 новых ковроткацких фабрик, заявил президент Ильхам Алиев.

«В следующем году в различных регионах страны откроется еще 10 ковроткацких фабрик. Таким образом, будут работать 20 ковроткацких фабрик», - сказал И.Алиев на открытии Губинского филиала ОАО «Azerxalcha», сообщает сайт главы государства.

По его словам, в настоящее время по линии «Azerxalcha» ведется создание 10 фабрик. «Я побывал на открытии ковроткацких фабрик в Горадизе и Шамкире. Сегодня отмечаем открытие этой фабрики. Ведутся работы по открытию семи других фабрик», - подчеркнул президент.

И.Алиев отметил, что на 20 фабриках будут работать более 3 тыс. ткачих. «Ковроткачество – женское искусство. На каждой фабрике создается примерно 150 рабочих мест и на 20 фабриках работой будут обеспечены, как минимум, 3 тыс. женщин», - сказал он.

Р.Бабаев