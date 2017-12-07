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Социум 07.12.2017 17:47

Более 3 тыс. ткачих будут работать на 20 ковроткацких фабриках в Азербайджане – президент Алиев

В Азербайджане в 2018 году откроется 10 новых ковроткацких фабрик, заявил президент Ильхам Алиев.

«В следующем году в различных регионах страны откроется еще 10 ковроткацких фабрик. Таким образом, будут работать 20 ковроткацких фабрик», - сказал И.Алиев на открытии Губинского филиала ОАО «Azerxalcha», сообщает сайт главы государства.

По его словам, в настоящее время по линии «Azerxalcha» ведется создание 10 фабрик. «Я побывал на открытии ковроткацких фабрик в Горадизе и Шамкире. Сегодня отмечаем открытие этой фабрики. Ведутся работы по открытию семи других фабрик», - подчеркнул президент.

И.Алиев отметил, что на 20 фабриках будут работать более 3 тыс. ткачих. «Ковроткачество – женское искусство. На каждой фабрике создается примерно 150 рабочих мест и на 20 фабриках работой будут обеспечены, как минимум, 3 тыс. женщин», - сказал он.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОВРЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]