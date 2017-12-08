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Регион 08.12.2017 15:30

Глава МИД Великобритании едет в Иран

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетит в субботу с визитом Тегеран.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил в пятницу журналистам, что в ходе переговоров с Б.Джонсоном будет обсуждаться "развитие двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, расширение торговли, а также региональные и международные вопросы".

Иранские СМИ отмечают, что глава британского МИД выступил в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и призывал США не выходить из этой сделки.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]