Глава МИД Великобритании едет в Иран

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетит в субботу с визитом Тегеран.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил в пятницу журналистам, что в ходе переговоров с Б.Джонсоном будет обсуждаться "развитие двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, расширение торговли, а также региональные и международные вопросы".

Иранские СМИ отмечают, что глава британского МИД выступил в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и призывал США не выходить из этой сделки.