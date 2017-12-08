Американцы предпочитают искусственные елки на Рождество, но миллениалы могут изменить тренд

Меньше 20% американцев украсят свои дома и дворы к Рождеству живыми елями и соснами, по всей стране предпочтение отдается пластиковым деревьям, и последние годы их доля только растет.

Однако аналитики и лесные хозяйства ожидают, что "поколение Миллениума" (родившиеся в 80-е годы и в начале 90-х) поможет восстановить спрос на натуральные ели, пишет агентство Bloomberg.

Согласно опросу, проведенному Nielsen по заказу Американской ассоциации рождественских деревьев, в декабре 2017 года почти 95 млн домохозяйств в США нарядят ели, но лишь 19% выберут для этого живые деревья.

Между тем, как пишет The New York Post, Америке грозит дефицит елей и сосен перед Рождеством: из-за слабеющего спроса их выращивают все меньше, поэтому цены в этом году могут вырасти примерно на 10%. Лесные хозяйства начали восстанавливать посадки, заброшенные в период финансового кризиса и рецессии, но деревьям потребуется около 10 лет, чтобы вырасти до нужного размера.

Тем временем в соседней Канаде в ближайшие выходные можно бесплатно получить голубую ель, хотя в магазинах цены подскочили как на живые, так и на пластиковые деревья. Природоохранное управление Канады призывает всех желающих помочь в борьбе с голубыми елями, поскольку этот вид не является эндемичным для провинций Альберта и Саскачеван и может нанести ущерб другим растениям и животным.

Как пишут местные газеты, в Саскачеване голубую ель можно выбрать и срубить самостоятельно, в Альберте рубка уже завершена, и хвойные украшения уже ждут будущих владельцев.

"Живые рождественские деревья были очень популярны в 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, а потом появились искусственные. Какое-то время люди думали, что они удобнее и выбирали их. Сейчас мы узнаем, что, возможно, они не так безвредны для здоровья и чисты", - говорит Джордж Ричардсон, выращивающий хвойные деревья на ферме в Иллинойсе.

Чаще всего во всех регионах мира живые деревья выбирают семьи с маленькими детьми, отмечают эксперты.