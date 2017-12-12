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Спорт 12.12.2017 15:04

Почти 450 российских спортсменов находятся в расширенном списке на участие в ОИ-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что в расширенный список на участие в зимней Олимпиаде-2018 включено почти 450 российских спортсменов, три четверти из них ранее участвовали в Играх.

"В настоящее время 444 российских спортсмена (без учета хоккея) находятся в расширенном списке на участие в Играх. Из них 388 не имели нарушений антидопинговых правил", - сказали П.Колобков, выступая на олимпийском собрании во вторник.

Также 339 спортсменов, ведущих подготовку, ранее не участвовали в Олимпийских играх.

"208 российских спортсменов выполнили квалификационные требования по своим видам спорта. До начала Игр планировалось завоевать всего 226 олимпийских лицензий. Уверен, что у нас на Играх-2018 будет боеспособная команда", - отметил он.

"На данный момент мы продолжаем осуществлять подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации с ранее утвержденной программой", - добавил министр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]