Почти 450 российских спортсменов находятся в расширенном списке на участие в ОИ-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что в расширенный список на участие в зимней Олимпиаде-2018 включено почти 450 российских спортсменов, три четверти из них ранее участвовали в Играх.

"В настоящее время 444 российских спортсмена (без учета хоккея) находятся в расширенном списке на участие в Играх. Из них 388 не имели нарушений антидопинговых правил", - сказали П.Колобков, выступая на олимпийском собрании во вторник.

Также 339 спортсменов, ведущих подготовку, ранее не участвовали в Олимпийских играх.

"208 российских спортсменов выполнили квалификационные требования по своим видам спорта. До начала Игр планировалось завоевать всего 226 олимпийских лицензий. Уверен, что у нас на Играх-2018 будет боеспособная команда", - отметил он.

"На данный момент мы продолжаем осуществлять подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации с ранее утвержденной программой", - добавил министр.