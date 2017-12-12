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Спорт 12.12.2017 17:52

МОК пожизненно отстранил за допинг шесть российских хоккеисток

Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал шестерых российских хоккеисток, которые в составе сборной России выступали на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Как сообщила во вторник пресс-служба МОК, Инна Дюбанюк, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева и Галина Скиба признаны виновными в нарушении антидопинговых правил в тот период. Решение основано на выводах, сделанных комиссией МОК под руководством Дениса Освальда.

Спортсменкам запрещено принимать участие в последующих Олимпийских играх. Результат российской команды аннулирован.

Россиянки в Сочи уступили в четвертьфинале Швейцарии со счетом 0:2, турнир выиграли канадки.

В сообщении МОК отмечается, что принято решение в отношении седьмого спортсмена. С него все обвинения сняты за неимением достаточного количества фактов. Для защиты спортсмена его имя не называется.

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Тэги: РОССИЯ, ЖЕНЩИНЫ, ХОККЕЙ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]