МОК пожизненно отстранил за допинг шесть российских хоккеисток

Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал шестерых российских хоккеисток, которые в составе сборной России выступали на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Как сообщила во вторник пресс-служба МОК, Инна Дюбанюк, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева и Галина Скиба признаны виновными в нарушении антидопинговых правил в тот период. Решение основано на выводах, сделанных комиссией МОК под руководством Дениса Освальда.

Спортсменкам запрещено принимать участие в последующих Олимпийских играх. Результат российской команды аннулирован.

Россиянки в Сочи уступили в четвертьфинале Швейцарии со счетом 0:2, турнир выиграли канадки.

В сообщении МОК отмечается, что принято решение в отношении седьмого спортсмена. С него все обвинения сняты за неимением достаточного количества фактов. Для защиты спортсмена его имя не называется.