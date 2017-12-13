Специалисты Центральной больницы нефтяников пересадили в 2017 году почки и печень 85 пациентам

Специалисты Центральной больницы нефтяников (ЦБН) с начала 2017 года сделали операции по трансплантации почки и печени 85 пациентам, заявил заведующий отделением хирургии и трансплантации органов ЦБН Мирджалал Кязыми.

«Специалисты Центральной больницы нефтяников в текущем году сделали операции по трансплантации почки 76 и трансплантации печени девяти пациентам», - сказал М.Кязыми на пресс-конференции.

По его словам, более одной пятой пациентов, которым были произведены операции по трансплантации органов, составляют дети. «22% пациентов, которым была сделана трансплантация органов - это дети. Самому младшему из них всего пять лет», - отметил он.

М.Кязыми выразил сожаление уменьшающимся количеством доноров органов, что связано с растущим числом пациентов. «Центральная больница нефтяников успешно осуществляет трансплантацию печени и почек уже около 10 лет. За этот период было госпитализировано более 500 пациентов, что говорит о профессионализме наших врачей», - сказал он.

Завотделением отметил, что в случае несовместимости крови пациента и донора проводится перекрестная трансплантация органов. «Этот метод помогает спасти жизнь людям, у которых нет доноров с соответствующей им группой крови, в связи с чем, эти пары сдают органы друг другу. В основном это касается обладателей 2-й и 3-й групп крови. Именно такую уникальную операцию провели у нас», - подчеркнул М.Кязыми.

По его словам, в 2018 году будут проведены три аналогичные операции.

Фильм, снятый в ходе уникальной операции по перекрестной трансплантации органов, можно увидеть, пройдя по ссылке: https://drive.google.com/file/d/10nBQw6hF09G-Schuhbw36ok0Xp30oPAg/view.

Р.Бабаев