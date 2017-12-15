Вина Улюкаева во взятке очевидна - Роснефть

Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев назвал доказанной вину в получении взятки бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

"Что касается доказанности вины, то повторю, Улюкаев был задержан с поличным. Собственно никаких особых доказательств даже не требовалось", - сказал М.Леонтьев в пятницу "Интерфаксу", добавив, что "вина Улюкаева очевидна".

"Суд устанавливает степень вины и в соответствии с этим выносит вердикт", заключил М.Леонтьев.

Ранее в пятницу Замоскворецкий суд Москвы приговорил А.Улюкаева к лишению свободы на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима за получение взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина.