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Дальнее зарубежье 15.12.2017 18:18

Вина Улюкаева во взятке очевидна - Роснефть

Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев назвал доказанной вину в получении взятки бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

"Что касается доказанности вины, то повторю, Улюкаев был задержан с поличным. Собственно никаких особых доказательств даже не требовалось", - сказал М.Леонтьев в пятницу "Интерфаксу", добавив, что "вина Улюкаева очевидна".

"Суд устанавливает степень вины и в соответствии с этим выносит вердикт", заключил М.Леонтьев.

Ранее в пятницу Замоскворецкий суд Москвы приговорил А.Улюкаева к лишению свободы на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима за получение взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, УЛЮКАЕВ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]