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Финансы 15.12.2017 19:42

Азербайджан освобождает от НДС импорт летательных аппаратов и комплектующих для гражданской авиации

Летательные аппараты, запчасти к ним, двигатели и силовые установки, импортируемые в Азербайджан для гражданской авиации, будут освобождены от НДС.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Такие льготы предусмотрены в дополнениях в статью 164.1.38 Кодекса.

А.Азизов

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Тэги: НДС, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]