Азербайджан освобождает от НДС импорт летательных аппаратов и комплектующих для гражданской авиации

Летательные аппараты, запчасти к ним, двигатели и силовые установки, импортируемые в Азербайджан для гражданской авиации, будут освобождены от НДС.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Такие льготы предусмотрены в дополнениях в статью 164.1.38 Кодекса.

А.Азизов