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Регион 19.12.2017 19:02

В Тбилиси посчитали важным упоминание Грузии в новой стратегии нацбезопасности США

В грузинском парламенте считают, что упоминание вопроса Грузии в новой стратегии национальной безопасности США важно для безопасности Грузии и с точки зрения процесса интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры.

"Это очень важно для нас, для безопасности нашей страны с целью предотвращения угроз и также с точки зрения европейской и евроатлантической интеграции нашей страны", - заявил журналистам во вторник председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили.

Так он прокомментировал обнародованную накануне новую стратегию национальной безопасности США, где говорилось, в том числе об "осуществленной Россией в недавние годы военной интервенции в отношении соседних стран - Украины и Грузии".

По мнению И.Сесиашвили, новая стратегия нацбезопасности США говорит о том, что Грузия и в целом регион попали в повестку дня США.

"США являются одной из самых больших, демократических стран, от поддержки которой зависит очень многое, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения перспектив нашей страны", - отметил он.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]