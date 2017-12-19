В Тбилиси посчитали важным упоминание Грузии в новой стратегии нацбезопасности США

В грузинском парламенте считают, что упоминание вопроса Грузии в новой стратегии национальной безопасности США важно для безопасности Грузии и с точки зрения процесса интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры.
"Это очень важно для нас, для безопасности нашей страны с целью предотвращения угроз и также с точки зрения европейской и евроатлантической интеграции нашей страны", - заявил журналистам во вторник председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили.
Так он прокомментировал обнародованную накануне новую стратегию национальной безопасности США, где говорилось, в том числе об "осуществленной Россией в недавние годы военной интервенции в отношении соседних стран - Украины и Грузии".
По мнению И.Сесиашвили, новая стратегия нацбезопасности США говорит о том, что Грузия и в целом регион попали в повестку дня США.
"США являются одной из самых больших, демократических стран, от поддержки которой зависит очень многое, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения перспектив нашей страны", - отметил он.
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