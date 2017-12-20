При поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»

19 декабря в отеле “Four Seasons” при поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие под названием «У женщины нет возраста», организованное клубами «Pəncərə» и «Granation».
Ведущая вечера, заслуженная артистка Наргиз Джалилова поприветствовала гостей и отметила, что азербайджанские женщины занимают высокое место среди женщин мира благодаря своему уму, таланту и национально-нравственным качествам.
Затем гостей поприветствовали руководитель клуба “Pəncərə”, писатель-публицист Гюнель Анаргызы и учредитель клуба “Granation” Нармин Махмуд, которые рассказали о деятельности своих клубов и цели проведения мероприятия.
Участвовавшая на мероприятии Директор Департамента Маркетинга Гюнай Джалилова выразила радость видеть вместе более ста прекрасных женщин, и поделилась своими мыслями в связи с мероприятием:
«Если раньше роль женщины ограничивалась в основном, воспитанием детей и бытовыми делами, то в наше время женщины широко представлены в государственных структурах, сферах науки, культуры, образования, здравоохранения, спорте и т.д. Жизненный и профессиональный опыт женщин, независимо от их возраста, всегда был высоко ценен и полезен для общества.
С момента своего создания AccessBank в рамках своей деятельности по корпоративной социальной ответственности регулярно осуществляет многочисленные проекты с целью оказания поддержки женщинам. Большинство этих проектов связано с проведением тренингов по финансовой грамотности для женщин-предпринимателей в регионах страны. Особо радует тот факт, что многие женщины, для которых мы провели тренинги в области финансовой грамотности, в настоящее время стали успешными предпринимателями, и мы очень гордимся ими. AccessBank будет и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку нашим женщинам.»
На мероприятии также выступили Чингиз Абдуллаев, Фахраддин Манафов и Фаиг Агаев, которые выразили свою признательность за возможность поучаствовать на мероприятии, где присутствуют так много прекрасных и успешных женщин, и отметили исключительную роль женщин Азербайджана в создании и поддержке системы национально-нравственных ценностей.
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