Президент Алиев принимает участие в конференции по Исламской солидарности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает в четверг участие в Баку в конференции «Год Исламской солидарности – 2017: межкультурный и межрелигиозный диалог», сообщает сайт главы государства.

Конференция приурочена к завершению «Года Исламской солидарности» (2017 год - ИФ) объявленному в Азербайджане президентом И.Алиевым.

В работе конференции принимают участие известные государственные, религиозные и научные деятели порядка 40 стран, главы и представители международных организаций, спецпредставители президентов различных стран, руководители религиозных конфессий.

Ф.Исазаде