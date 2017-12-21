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Религия 21.12.2017 09:51

Президент Алиев принимает участие в конференции по Исламской солидарности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает в четверг участие в Баку в конференции «Год Исламской солидарности – 2017: межкультурный и межрелигиозный диалог», сообщает сайт главы государства.

Конференция приурочена к завершению «Года Исламской солидарности» (2017 год - ИФ) объявленному в Азербайджане президентом И.Алиевым.

В работе конференции принимают участие известные государственные, религиозные и научные деятели порядка 40 стран, главы и представители международных организаций, спецпредставители президентов различных стран, руководители религиозных конфессий.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЛИЕВ, КОНФЕРЕНЦИЯ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]