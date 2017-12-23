Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз в страну 380 коробок пиротехники

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз в страну 380 коробок с пиротехническими изделиями и 50 фейерверков, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

"На таможенном посту «Сыныг керпю» в машине приехавшего из Грузии гражданина Азербайджана во время осмотра были обнаружены незадекларированные 380 коробок пиротехнических средств и 50 фейерверков", - отмечает ГТК.

Н.Аббасова