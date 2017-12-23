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Происшествия 23.12.2017 13:43

Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз в страну 380 коробок пиротехники

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз в страну 380 коробок с пиротехническими изделиями и 50 фейерверков, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

"На таможенном посту «Сыныг керпю» в машине приехавшего из Грузии гражданина Азербайджана во время осмотра были обнаружены незадекларированные 380 коробок пиротехнических средств и 50 фейерверков", - отмечает ГТК.

Н.Аббасова

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ПИРОТЕХНИКА, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]