ЖК в пос. Говсан будет включать 11 жилых домов на 3 тыс. квартир

Второй жилой комплекс социального жилья, который будет построен в пос. Говсан, будет включать 11 жилых домов и 3,002 тыс. квартиры.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в церемонии закладки фундамента первого семиэтажного дома жилого комплекса в Говсанах, сообщает сайт главы государства.

На территории ЖК будет построено 11 жилых домов, из которых 7 будут семиэтажными и 18-тиблочными, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные.

«В ЖК будет 3,002 тыс. квартиры, из которых 280 – однокомнатные, 1481 – двухкомнатные, 940 – трехкомнатные и 301 четырехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир составит 32-35 кв. метра, двухкомнатных – 51-54 кв. метра, трехкомнатных – 64-68 кв. метров, четырехкомнатных – 79-86 кв. метра. Все квартиры будут полностью отремонтированными и оснащены кухонной мебелью», - отмечается в информации.

Кроме этого, на территории ЖК будет построена и социальная инфраструктура. В частности, два детских сада на 260 мест, школа на 1920 учеников, торговый центр, больница.

ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья.

Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан.

А.Азизов