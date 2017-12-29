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Внешняя политика 29.12.2017 18:02

Азербайджан и Румыния обсудили вопросы военного сотрудничества

Министры обороны Азербайджана и Румынии обсудили вопросы военного сотрудничества, отмечается в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

"29 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Румынии Михай-Виорель Фифором. На встрече, состоявшейся во время рабочего обеда, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]