Азербайджан и Румыния обсудили вопросы военного сотрудничества

Министры обороны Азербайджана и Румынии обсудили вопросы военного сотрудничества, отмечается в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

"29 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Румынии Михай-Виорель Фифором. На встрече, состоявшейся во время рабочего обеда, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов