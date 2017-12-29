Азербайджан и Румыния обсудили вопросы военного сотрудничества

Министры обороны Азербайджана и Румынии обсудили вопросы военного сотрудничества, отмечается в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.
"29 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Румынии Михай-Виорель Фифором. На встрече, состоявшейся во время рабочего обеда, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - подчеркивается в сообщении.
А.Азизов
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