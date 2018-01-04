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СНГ 04.01.2018 17:43

Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир

Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром.

Соответствующие изменения внесены в указ президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".

В соответствии с новым указом главы государства от 2 января 2018 года, на Каир не распространяются введенный ранее временный запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ на территорию Египта.

Также указом президента снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от реализации гражданам турпродукта, предусматривающего воздушные перевозки в Каир.

Указ президента от 8 ноября 2015 года вводил ограничения на регулярные авиаперевозки с территории РФ на территорию всего Египта.

Новый указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, президент Владимир Путин в середине декабря 2017 года по итогам переговоров на высшем уровне в Египте заявил о готовности к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Глава Минтранса РФ Максим Соколов тогда же сообщил о возможности возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет в начале февраля.

Минтранс РФ и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, сообщил "Интерфаксу" представитель российского ведомства. "Подтверждаю, протокол подписан", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что документ подписали в Москве глава Минтранса РФ Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фахти.

"Протокол начнет временно применяться уже через 30 дней. В документе заложены правовые основы, необходимые для осуществления деятельности уполномоченных компаний, которые могут приступить к выполнению подготовительных процедур, необходимых для начала выполнения рейсов", - отметил представитель Минтранса.

"Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года, - сказал М.Соколов, которого цитирует пресс-служба Минтранса. - Однако впереди предстоит много работы, так нам необходимо закончить внутригосударственные процедуры по возобновлению авиасообщения. Сейчас такая работа оперативно проводится".

Проект протокола о сотрудничестве с Египтом по безопасности гражданской авиации правительство РФ подготовило еще в феврале 2017 года. Согласно документу, контролировать безопасность в аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы в РФ, будут "специалисты российского юридического лица", уполномоченные Росавиацией. В марте М.Соколов заявлял, что РФ и Египет согласовали проект протокола, осталось лишь определить дату и место его подписания. Но в мае источник "Интерфакса" сообщал, что египетская сторона "более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов", что противоречит подготовленному ранее проекту.

Разработка протокола началась после закрытия авиасообщения между Россией и Египтом в ноябре 2015 года, которое было инициировано РФ в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ признала случившееся терактом.

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Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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