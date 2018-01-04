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Глава Intel якобы продал акции компании, уже зная о проблемах с безопасностью чипов

Как заявили в Intel изданию MarketWatch, транзакции CEO были не связаны с уязвимостями чипов, о которых широкая общественность узнала на этой неделе.

Специалисты по кибербезопасности из Google Project Zero обнаружили два недочета микропроцессоров - Meltdown (расплавление ядерного реактора или крах) и Spectre (призрак), воспользовавшись которыми, хакеры могут получить доступ ко всему объему памяти практически любого компьютера в мире. На сайте meltdownattack.com, который эксперты создали для описания проблемы, отмечается, что пока им неизвестно о реальных случаях подобных злоупотреблений.

Meltdown затрагивает практически все микропроцессоры Intel, выпущенные после 1995 года. Spectre - проблема процессоров не только Intel, но также AMD и ARM, то есть практически все устройства с микропроцессорами могут содержать этот эксплойт. По данным New York Times, ликвидация обеих уязвимостей может замедлить работу компьютеров на 30%.

Intel и AMR признают наличие пробелов безопасности. Многие крупные компании, включая Apple и Google, уже работают над дополнительной защитой устройств и систем и предлагают пользователям временные решения.

По данным Комиссии по ценным бумагами и биржам (SEC) США, в конце ноября Б.Кржанич реализовал опционы и продал более 644 тыс. акций Intel по средневзвешенной цене $44,05 за акцию. При этом опционы позволили ему приобрести акции Intel по цене от $12,985 до $26,795, то есть существенно ниже котировок на тот момент.

Кроме того, он продал еще 245,7 тыс. акций Intel, уже принадлежавших ему на тот момент, по средневзвешенной цене $44,55.

Intel устанавливает минимальные объемы владения акциями для топ-менеджеров в зависимости от занимаемой должности после того, как они проработают в компании пять лет. Для CEO этот показатель равен 250 тыс. Б.Кржанич занимает этот пост с мая 2013 года, то есть соответствие его вложений в акции Intel данному требованию будет оцениваться в мае 2018 года. И после ряда прошлогодних транзакций Б.Кржаничу принадлежало ровно 250 тыс. акций Intel, пишет Motley Fool.

В результате транзакций CEO Intel получил чистыми около $25 млн.

Б.Кржанич заявил в среду, что Intel может предложить решение для Meltdown и Spectre уже на следующей неделе. По его словам, вся отрасль работала над патчами и фиксами уже какое-то время, предполагалось, что информацию о проблеме будет обнародована одновременно с ее решением. Однако произошла утечка, и данные вышли из-под контроля.

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Тэги: США, INTEL, АКЦИИ, CEO


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]