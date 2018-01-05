В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали четыре человека.
За минувшие сутки на территории республики было зафиксировано 104 преступления, 15 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 23 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 9 человек, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 7 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один - с незаконным хранением оружия.
Ф.Исазаде
Минобороны и военная прокуратура Азербайджана будут укреплять дисциплину в рядах вооруженных сил
ЕС и Азербайджан во II половине 2018 года могут подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве – эстонский дипломат
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Нефть перешла к снижению, Brent опустилась до $67,5 за баррель
Азерэнержи в 2017г выработало более 20 млрд кВт/ч электроэнергии
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Саудовская Аравия заявляет о перехвате запущенной из Йемена баллистической ракеты
Казахстанские сейсмологи сообщают о землетрясении магнитудой 4,4 в Киргизии
Конституционный суд Молдавии вновь временно отстранил от должности президента Игоря Додона
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»