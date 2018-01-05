В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали четыре человека.

За минувшие сутки на территории республики было зафиксировано 104 преступления, 15 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 23 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 9 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 7 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один - с незаконным хранением оружия.

Ф.Исазаде