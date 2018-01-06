Фигуристы из КНДР могут отправиться на Олимпиаду в Южную Корею

Представитель КНДР в Международном олимпийском комитете (МОК) Чан Ун в субботу заявил, что северокорейские спортсмены, вероятно, прибудут на зимнюю Олимпиаду, которая должна пройти в Пхенчхане, в Южной Корее.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что Чан Ун, общаясь с журналистами в аэропорту Пекина, сказал, что фигуристы, которые окажутся достаточно опытными для участия в Олимпиаде, возможно, смогут приехать в Пхенчхан.

При этом японские СМИ сообщали, что Чан Ун направлялся в субботу в Швейцарию для встречи с официальными лицами МОК.

В новогоднем обращении к народу КНДР лидер страны Ким Чен Ын ранее заявил, что северокорейские спортсмены могли бы принять участие в зимних Олимпийских Играх, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхане 9-25 февраля.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений, а также возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх.