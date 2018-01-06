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Спорт 06.01.2018 13:30

Фигуристы из КНДР могут отправиться на Олимпиаду в Южную Корею

Представитель КНДР в Международном олимпийском комитете (МОК) Чан Ун в субботу заявил, что северокорейские спортсмены, вероятно, прибудут на зимнюю Олимпиаду, которая должна пройти в Пхенчхане, в Южной Корее.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что Чан Ун, общаясь с журналистами в аэропорту Пекина, сказал, что фигуристы, которые окажутся достаточно опытными для участия в Олимпиаде, возможно, смогут приехать в Пхенчхан.

При этом японские СМИ сообщали, что Чан Ун направлялся в субботу в Швейцарию для встречи с официальными лицами МОК.

В новогоднем обращении к народу КНДР лидер страны Ким Чен Ын ранее заявил, что северокорейские спортсмены могли бы принять участие в зимних Олимпийских Играх, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхане 9-25 февраля.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений, а также возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх.

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Тэги: КНДР, ОЛИМПИАДА, УЧАСТИЕ, ВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]