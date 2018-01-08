Президент Алиев принял в понедельник верительные грамоты ряда послов ряда стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник верительные грамоты послов ряда стран, сообщает сайт главы государства.

В частности, верительные грамоты И.Алиеву вручили посол Боснии и Герцеговины Бакир Садович, Монголии (резиденции в Анкаре) Болд Равдан, Нигерии (резиденция в Тегеране) Хамзат Ибрагим и Экваториальной Гвинеи (резиденция в Москве) Хосе Эсоно Мича Акенга.

Ф.Исазаде