Президент Алиев принял в понедельник верительные грамоты ряда послов ряда стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник верительные грамоты послов ряда стран, сообщает сайт главы государства.
В частности, верительные грамоты И.Алиеву вручили посол Боснии и Герцеговины Бакир Садович, Монголии (резиденции в Анкаре) Болд Равдан, Нигерии (резиденция в Тегеране) Хамзат Ибрагим и Экваториальной Гвинеи (резиденция в Москве) Хосе Эсоно Мича Акенга.
Ф.Исазаде
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