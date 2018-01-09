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Наука и образование 09.01.2018 13:37

Полные лунные затмения и противостояние Марса увидят земляне в 2018 году

Ряд интересных и зрелищных для жителей Земли астрономических явлений произойдет в наступившем 2018 году, сообщил во вторник "Интерфаксу" научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Сергей Смирнов.

"Год сразу начался с суперлуния в ночь на 2 января. Луна была в ближайшей к Земле точке орбиты. А 31 января нас ожидает полное лунное затмение. Момент наибольшей фазы затмения ожидается около 16.30 мск", - отметил собеседник агентства.

По его словам, наилучшие условия для наблюдений за этим эффектным астрономическим событием будут в Азии, Северной Америке и в Тихом океане. "Чем дальше к западу, тем меньше будет видно. В Петербурге будет виден конец затмения", - добавил С.Смирнов.

Луна также приобретет красный цвет. "Будет "Кровавая Луна". Отсюда и различные неблагоприятные прогнозы, и людские суеверия. Такой багровый цвет небесное тело приобретает из-за преломления солнечного света в земной атмосфере. Но ничего плохого в связи с этим нас не ожидает", - рассказал научный сотрудник.

В середине года - 27 июля - произойдет "великое противостояние Марса". "Красная планета будет противостоять Солнцу. Это очень удобное положение для наблюдений", - отметил С.Смирнов.

Наступивший год принесет три частных солнечных (февраль, июль и август) и два полных лунных затмения (январь и июль). Кроме того, самая большая планета нашей системы Юпитер войдет в противостояние с Желтым карликом 9 мая.

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Тэги: РОССИЯ, АСТРОНОМЫ, КОСМОС, СОБЫТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]