Полные лунные затмения и противостояние Марса увидят земляне в 2018 году

Ряд интересных и зрелищных для жителей Земли астрономических явлений произойдет в наступившем 2018 году, сообщил во вторник "Интерфаксу" научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Сергей Смирнов.
"Год сразу начался с суперлуния в ночь на 2 января. Луна была в ближайшей к Земле точке орбиты. А 31 января нас ожидает полное лунное затмение. Момент наибольшей фазы затмения ожидается около 16.30 мск", - отметил собеседник агентства.
По его словам, наилучшие условия для наблюдений за этим эффектным астрономическим событием будут в Азии, Северной Америке и в Тихом океане. "Чем дальше к западу, тем меньше будет видно. В Петербурге будет виден конец затмения", - добавил С.Смирнов.
Луна также приобретет красный цвет. "Будет "Кровавая Луна". Отсюда и различные неблагоприятные прогнозы, и людские суеверия. Такой багровый цвет небесное тело приобретает из-за преломления солнечного света в земной атмосфере. Но ничего плохого в связи с этим нас не ожидает", - рассказал научный сотрудник.
В середине года - 27 июля - произойдет "великое противостояние Марса". "Красная планета будет противостоять Солнцу. Это очень удобное положение для наблюдений", - отметил С.Смирнов.
Наступивший год принесет три частных солнечных (февраль, июль и август) и два полных лунных затмения (январь и июль). Кроме того, самая большая планета нашей системы Юпитер войдет в противостояние с Желтым карликом 9 мая.
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