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Туризм 09.01.2018 15:38

В Анталье в 2017 году побывало рекордное число россиян

Турецкую Анталью в прошлом году посетили рекордные 3,8 млн российских туристов - больше, чем когда-либо в истории курорта, сообщает местный портал Haber Turk.

"В 2017 году Анталью посетило 3,796 млн россиян. Таким образом, побит рекорд "золотого" для туризма Турции 2014 года, когда на курорте отдохнуло 3,489 млн российских туристов. Прирост турпотока из России в Анталью по сравнению с 2016 годом, когда направление было закрыто для россиян, составил 671%", - говорится в сообщении.

По данным портала, россияне составили 40% от числа иностранных туристов, отдохнувших в Анталье в 2017 году. Также лидирующие позиции занимают Германия (1,694 млн туристов) и Украина (715 тыс.).

Всего в 2017 году Анталью посетило 10,5 млн иностранных туристов. В 2018 году власти Турции ожидают на курорте не менее 14 млн гостей. "Рост иностранного потока в 2018 году составит 30-40%, об этом можно судить по предварительным бронированиям, существующим слотам для авиаперевозки и оценкам участников рынка", - сообщает портал.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]