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Социум 10.01.2018 15:11

Азеригаз газифицировал в 2017 году около 60 населенных пунктов

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR в 2017 году газифицировало 56 населенных пунктов, отмечается в сообщении объединения.

«За отчетный период для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов проложено 1886 км новых газопроводов и отремонтировано 221 км газопроводов. В результате проведенных работ в республике в январе-ноябре газифицировано 56 населенных пункта в Геранбойском, Агджабединском, Бардинском, Шекинском, Уджарском, Губинском, Гусарском, Огузском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском, Лерикском, Агстафинском, Хачмазском, Биласуварском, Астаринском, Джалилабадском и Масаллинском районах», - отмечается в сообщении.

Работы по газификации велись в рамках реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018гг».

Как сообщалось ранее, Азеригаз в 2016 году газифицировал 209 населенных пунктов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРИГАЗ, ГАЗИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]