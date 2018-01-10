Азеригаз газифицировал в 2017 году около 60 населенных пунктов

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR в 2017 году газифицировало 56 населенных пунктов, отмечается в сообщении объединения.

«За отчетный период для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов проложено 1886 км новых газопроводов и отремонтировано 221 км газопроводов. В результате проведенных работ в республике в январе-ноябре газифицировано 56 населенных пункта в Геранбойском, Агджабединском, Бардинском, Шекинском, Уджарском, Губинском, Гусарском, Огузском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском, Лерикском, Агстафинском, Хачмазском, Биласуварском, Астаринском, Джалилабадском и Масаллинском районах», - отмечается в сообщении.

Работы по газификации велись в рамках реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018гг».

Как сообщалось ранее, Азеригаз в 2016 году газифицировал 209 населенных пунктов.

Б.Рустамбеков