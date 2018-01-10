Инвестиции в экономику Азербайджана в 2017 году составили около $15 млрд –Алиев

Суммарные инвестиции в экономику Азербайджана в 2017 году составили $14,8 млрд, заявил президент Ильхам Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам 2017 года и планам на 2018 год.
Президент на заседании отметил, что в 2017 году валютные резервы Азербайджана увеличились на $4,5 млрд – до $42 млрд.
По его словам, рост ненефтяного промпроизводства в отчетном году составил 3,6%, АПК – на 4,1%.
Глава государства добавил, что в 2017 году экспорт вырос на 19%, в том числе ненефтяной экспорт – на 24%.
В Азербайджане в 2017 году было открыто 221 тыс. новых рабочих мест, в том числе 177 тыс. постоянных рабочих мест.
По итогам 2017 года уровень безработицы в Азербайджане составил 5%, уровень бедности – 5,4%.
"В целом, Азербайджан в 2017 году успешно развивался, была обеспечена стабильность и безопасность, были проведены глубокие экономические реформы, которым дали высокую оценку международные финансовые институты", - добавил он.
А.Азизов
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