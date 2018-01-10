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Макроэкономика 10.01.2018 17:14

Инвестиции в экономику Азербайджана в 2017 году составили около $15 млрд –Алиев

Суммарные инвестиции в экономику Азербайджана в 2017 году составили $14,8 млрд, заявил президент Ильхам Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам 2017 года и планам на 2018 год.

Президент на заседании отметил, что в 2017 году валютные резервы Азербайджана увеличились на $4,5 млрд – до $42 млрд.

По его словам, рост ненефтяного промпроизводства в отчетном году составил 3,6%, АПК – на 4,1%.

Глава государства добавил, что в 2017 году экспорт вырос на 19%, в том числе ненефтяной экспорт – на 24%.

В Азербайджане в 2017 году было открыто 221 тыс. новых рабочих мест, в том числе 177 тыс. постоянных рабочих мест.

По итогам 2017 года уровень безработицы в Азербайджане составил 5%, уровень бедности – 5,4%.

"В целом, Азербайджан в 2017 году успешно развивался, была обеспечена стабильность и безопасность, были проведены глубокие экономические реформы, которым дали высокую оценку международные финансовые институты", - добавил он.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]