Полиция нашла часть драгоценностей, украденных из отеля Ritz в Париже

Сотрудники французской полиции обнаружили часть драгоценностей и дорогих часов, украденных в ночь на четверг из ювелирного магазина в холле парижского отеля Ritz, сообщает журнал "Пуан".
Украденные украшения были найдены недалеко от места, где было совершено ограбление. Предполагается, что их обронил участник преступления, которому удалось скрыться на скутере.
"Пуан" также сообщает, что в 15 км от Парижа полицейские обнаружили подожженный автомобиль "Рено", на котором, как предполагается, скрылся еще один грабитель.
Ранее сообщалось, что группа из пяти вооруженных топорами мужчин в ночь на четверг разбила витрины ювелирного магазина, расположенного в Ritz, и похитила украшения на сумму более чем 4 млн евро.
Сразу же после ограбления полицейским удалось задержать троих мужчин, розыск еще двоих продолжается.
По факту ограбления ведется расследование.
"Пуан" отмечает, что в парижском квартале, где находится отель Ritz и Минюст Франции, в 2014 году была совершена серия дерзких ограблений ювелирных магазинов, после чего там были усилены меры безопасности.
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