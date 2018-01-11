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ТЭК 11.01.2018 20:51

Brent превысила $70 за баррель впервые с декабря 2014г

Цена нефти марки Brent в ходе торгов в четверг впервые с декабря 2014 года превысила $70 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:26 МСК увеличилась на 83 цента (1,2%) - до $70,03 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $1,02 (1,60%) - до $64,59 за баррель.

Ралли нефтяных котировок вызвано оптимизмом по поводу стабильного сокращения запасов нефти в США, а также данными о неожиданном падении нефтедобычи в Штатах по итогам прошлой недели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]