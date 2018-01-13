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СНГ 13.01.2018 11:11

Россия в 2017 году продала оружие более чем на $14 млрд

Россия в 2017 году экспортировала вооружение на сумму свыше $14 млрд, сообщил "Интерфаксу" в субботу российский источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

"На экспорт в прошлом году поставлено вооружение и военная техника на сумму более $14 млрд", - сказал собеседник агентства.

В конце декабря помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин заявил, что, несмотря на западные санкции, в 2017 год у России появились новые партнеры - "страны, которые ранее никогда не обращались к России за вооружением".

В конце августа глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $47-50 млрд.

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Тэги: РОССИЯ, ОРУЖИЕ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]