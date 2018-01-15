Картину Пабло Пикассо из коллекции Антони Тапиеса выставят на торги аукциона Christie`s в Лондоне

Натюрморт Пабло Пикассо "Обескровленный петух", а также работы Жоана Миро, Василия Кандинского выставят на лондонские торги "Искусство импрессионизма и модернизма" Christie`s в феврале, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома.
"В феврале 2018 года на торги "Искусство импрессионизма и модернизма" Christie`s будут выставлены работы из коллекции Антони Тапиеса (каталонский художник и скульптор - ИФ). Персональная коллекция Антони Тапиеса, включающая в себя произведения наиболее выдающихся представителей авангардного искусства ХХ века, (...) также охватывает совершенно разные периоды времени и культуры, включая образцы кхмерской скульптуры наряду с абстрактными полотнами, творениями сюрреалистов, африканскими идолами и предметами антиквариата", - отметили Christie`s в понедельник.
Подборку работ, выставляемых на февральские торги, возглавляет датируемая 1947-1948 годами работа Пабло Пикассо "Обескровленный петух" (оценка: 2,2 - 2,8 млн. фунтов). Картина относится к знаменитой серии натюрмортов, написанных художником во время и сразу после окончания Второй мировой войны.
Среди других топ-лотов - две работы Жоана Миро. Это "Картина" 1926 года с оценкой в 600 - 900 тыс. фунтов и "Мужская голова" 1932 года (800 тыс. - 1,2 млн. фунтов).
Помимо этого, вниманию коллекционеров будет предложена картина маслом Пауля Клее 1921 года, которая оценивается в 200 - 300 тыс. фунтов, и гуашь Василия Кандинского 1932 года (120 - 200 тыс. фунтов).
Как коллекционера А.Тапиеса отличал эклектичный подход к собирательству. Большая часть работ украшала собой его семейный особняк, построенный в начале 1960-х годов под руководством знаменитого каталонского архитектора Хосе Антонио Кодерча по эскизам самого художника.
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