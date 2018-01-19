РЖД отмечают рост пассажирских перевозок в сообщении с Азербайджаном на 4%

Согласно сообщению компании, отправка в поездах дальнего следования на этих направлениях в 2017 г. увеличилась на 23,7% и 21%, соответственно. В целом международные перевозки выросли на 9,7%, до 706,2 тыс. человек.
"Кроме того, увеличилось количество перевезенных пассажиров в сообщении с Таджикистаном (+66,3%), Узбекистаном (+14,1%), Казахстаном (+7,4%), Азербайджаном (+3,9%), Киргизией (+1%)", - говорится в сообщении. Между РФ и Латвией пассажиропоток вырос на 6,8%, между РФ и Эстонией - на 3,2%
Между Россией и Германией перевезено на 18,5% больше пассажиров, чем в 2016 г. "С 2016 г. курсирует поезд Strizh Москва-Берлин (производства испанской компании Patentes Talgo). Вагоны оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) на станции Брест (Белоруссия). В 2017 г. Strizh перевез 26,8 тыс. пассажиров", - отмечает монополия.
"В сообщении со странами Европы курсируют поезда АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД - ИФ), состоящие из новых четырехместных купейных вагонов габарита RIC совместного производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" и Siemens", - добавляют РЖД.
В графике движения поездов на 2017/2018 гг. международные пассажирские перевозки (включая транзитные) будут осуществляться в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Финляндию, Италию, Польшу, Чехию, Китай и другие) и в столько же стран СНГ и Балтии (Белоруссию, Украину, Молдавию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвию, Литву, Эстонию).
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