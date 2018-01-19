Строительство ЖК в Ясамальском районе завершится в 2019 году

ООО «MIDA» при Госагентстве жилищного строительства летом 2018 года в рамках проекта обеспечения социальным жильем предоставит первые квартиры своим владельцам в Ясамальском районе Баку, сообщил директор Госагентства Самир Нуриев.

По его словам, завершение строительства жилищного комплекса в Ясамальском районе запланировано на 2019 год.

Как сообщалось ранее, закладка нового жилого комплекс на территории Ясамальского района Баку состоялась 24 декабря 2016 года.

Комплекс общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 - одноблочными и 12-этажными. Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными вместе с кухонной мебелью.

В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов. Среди них - детский сад на 240 мест и средняя общеобразовательная школа на 960 учеников.

Б.Рустамбеков