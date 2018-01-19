Строительство ЖК в Ясамальском районе завершится в 2019 году

ООО «MIDA» при Госагентстве жилищного строительства летом 2018 года в рамках проекта обеспечения социальным жильем предоставит первые квартиры своим владельцам в Ясамальском районе Баку, сообщил директор Госагентства Самир Нуриев.
По его словам, завершение строительства жилищного комплекса в Ясамальском районе запланировано на 2019 год.
Как сообщалось ранее, закладка нового жилого комплекс на территории Ясамальского района Баку состоялась 24 декабря 2016 года.
Комплекс общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 - одноблочными и 12-этажными. Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными вместе с кухонной мебелью.
В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов. Среди них - детский сад на 240 мест и средняя общеобразовательная школа на 960 учеников.
Б.Рустамбеков
Президент Азербайджана утвердил новую редакцию закона "О Вооруженных силах"
Азербайджан получил очередную партию военной техники и вооружения из России
Солдат ВС Азербайджана погиб в результате обстрела с армянской стороны - Минобороны
Цены на нефть в $70 неустойчивы, форварды указывают, что они не будут превышать $60 за баррель в среднесрочке - Орешкин
Шефчович в Давосе встретится с Алиевым, Порошенко, Новаком, Алекперовым
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Распространенный в СБ ООН доклад США о применении химоружия в Сирии искажает позицию России и построен на подтасовке фактов - МИД РФ
Иран и КНДР угрожают региональной и глобальной стабильности - глава Пентагона
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Назначены новые заместители CEO Caspian European Club
Bakcell и PwC объединяют силы, чтобы поддержать детей с особыми нуждами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»