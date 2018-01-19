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Социум 19.01.2018 17:20

Строительство ЖК в Ясамальском районе завершится в 2019 году

ООО «MIDA» при Госагентстве жилищного строительства летом 2018 года в рамках проекта обеспечения социальным жильем предоставит первые квартиры своим владельцам в Ясамальском районе Баку, сообщил директор Госагентства Самир Нуриев.

По его словам, завершение строительства жилищного комплекса в Ясамальском районе запланировано на 2019 год.

Как сообщалось ранее, закладка нового жилого комплекс на территории Ясамальского района Баку состоялась 24 декабря 2016 года.

Комплекс общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 - одноблочными и 12-этажными. Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными вместе с кухонной мебелью.

В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов. Среди них - детский сад на 240 мест и средняя общеобразовательная школа на 960 учеников.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СОЦЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]