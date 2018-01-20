Федеральные ведомства США вынуждены отправить сотрудников в отпуск

Федеральное правительство США в субботу временно прекратило свою работу после того, как администрации президента страны Дональда Трампа не удалось убедить сенаторов-демократов подписать закон о продлении финансирования деятельности государственных учреждений, пишут американские СМИ.
Накануне Д.Трамп пригласил лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера в Белый дом, чтобы попытаться прийти к соглашению и предотвратить приостановку работы правительства.
Палата представителей Конгресса США ранее одобрила законопроект о временном продлении финансирования работы правительства страны до середины февраля. Сенаторы должны были принять решение по этому вопросу сенаторы до конца дня пятницы 19 января, чтобы исключить приостановку работы правительства. Однако документ Сенатом США принят не был.
Таким образом, все федеральные ведомства США должны теперь отправить сотрудников в отпуск.
Ранее в Белом доме заявили, что готовятся к "шумеровской приостановке работы правительства" и обвинили лидера сенатского меньшинства в том, что он "навязывает" такую ситуацию американским гражданам.
За последние четыре месяца американские законодатели уже четыре раза принимали решение о краткосрочном продлении финансирования, поскольку не могли договориться по ключевым вопросам бюджетной политики.
Основные споры сосредоточились вокруг иммиграционной политики. Скандальные заявления президента США Дональда Трампа об иммигрантах из Гаити и Африки, о которых сообщалось на прошлой неделе, лишь обострили напряженность в Конгрессе.
Проблемным моментом также считался бюджет министерства обороны. Республиканцы предложили увеличить объем средств, выделяемых на оборону, тогда как демократы требовали расширить невоенные статьи бюджета.
Кроме того, партии разошлись во взглядах на финансирование социального страхования.
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