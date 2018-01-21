Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Янв 24 Янв

Социум 21.01.2018 11:15

Представители Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 января

Председатель Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана (АРМА) Роман Борискин и активисты организации посетили в субботу Аллею Шехидов.

"Представители АРМА почтили память жертв трагедии 20 января 1990 года и возложили цветы к их могилам", - сообщает пресс-служба Ассоциации.

Среди активистов, почтивших память жертв кровавых событий 20 января, дочь Национального Героя Азербайджана Юрия Ковалева Регина Ковалева.

Юрий Ковалев героически погиб в боях за территориальную целостность Азербайджана.

В Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года на основе постановления Президиума Верховного Совета бывшего СССР, подписанного Михаилом Горбачевым, были введены подразделения Советской армии.

В результате в одном только Баку было убито свыше 130 гражданских лиц, более 600 человек были ранены, советские войска учинили в городе колоссальные разрушения. По сей день неизвестна судьба более 400 человек.

Большая часть погибших была похоронена в Нагорном Парке Баку, где позже была организована Аллея шехидов. Также на Аллее похоронены погибшие военнослужащие в период Карабахской войны 1990-94 годов.

В связи с этим, в 12.00 по всей стране будет объявлена минута молчания, сопровождающаяся гудками с кораблей, автомашин и поездов. Государственные флаги Азербайджана будут приспущены по всей территории республики, а также в дипломатических представительствах Азербайджана, действующих в различных странах.

В связи с траурными мероприятиями прекращено движение автотранспорта на улицах, прилегающих к Аллее. Полиция города перешла на усиленный режим работы.

После возвращения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к политическому руководству, в 1994 году событиям кровавого января была дана полная политико-правовая оценка.

Посещение Аллеи и возложение венков к памятнику входит в официальный протокол посещающих Азербайджан государственных и правительственных делегаций зарубежных стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБЩИНА, АЛЛЕЯ, ПОСЕЩЕНИЕ


Похожие новости


«Chatham House», принявший лидера т.н. «НКР», примет и представителей азербайджанской общины Карабаха - МИД Врио президента Татарстана призывает соотечественников не забывать родную речь Евреев приглашают жить в Азербайджане Главе Албано-Удинской христианской общины Азербайджана вручили орден «Шохрат» Члены Русской общины являются патриотами Азербайджана – посол РФ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]