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Дальнее зарубежье 25.01.2018 18:28

КНДР готовится отпраздновать юбилей своей армии

Северная Корея готовится масштабно отпраздновать 8 февраля 70-летие со дня основания Корейской народной армии, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Власти КНДР пока не уточнили, какие именно праздничные мероприятия они организуют к этому юбилею.

Агентство отмечает, что празднование пройдет за день до открытия зимних Олимпийских игр в Южной Корее, а возможный парад войск КНДР может вызвать нервную реакцию со стороны Южной Кореи.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан. Северокорейские атлеты примут участие в соревнованиях по парному фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Также КНДР собирается направить на Олимпийские игры делегацию из 550 человек, которая будет включать в себя команду поддержки в составе 230 человек, 30 мастеров боевого искусства тхэквондо и 140 артистов.

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Тэги: КНДР, АРМИЯ, ЮБИЛЕЙ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]