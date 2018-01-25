КНДР готовится отпраздновать юбилей своей армии

Северная Корея готовится масштабно отпраздновать 8 февраля 70-летие со дня основания Корейской народной армии, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Власти КНДР пока не уточнили, какие именно праздничные мероприятия они организуют к этому юбилею.

Агентство отмечает, что празднование пройдет за день до открытия зимних Олимпийских игр в Южной Корее, а возможный парад войск КНДР может вызвать нервную реакцию со стороны Южной Кореи.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан. Северокорейские атлеты примут участие в соревнованиях по парному фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Также КНДР собирается направить на Олимпийские игры делегацию из 550 человек, которая будет включать в себя команду поддержки в составе 230 человек, 30 мастеров боевого искусства тхэквондо и 140 артистов.