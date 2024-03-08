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Дальнее зарубежье 08.03.2024 12:00

Соединения Корейской народной армии провели артиллерийские учения под руководством Ким Чен Ына

Соединения Корейской народной армии провели учебные артиллерийские стрельбы, ими руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Целью учений была "проверка и оценка способности артиллерийских частей крупных соединений КНА к нанесению огневого удара", отметило агентство.

"Учения начались с демонстрационных стрельб дальнобойных артиллерийских подразделений, которые, имея в виду удары по столице врагов, выполняют важные военные задания для сдерживания войны вблизи линии государственной границы", - подчеркивает ЦТАК.

В сообщении также говорится, что по окончании стрельб Ким Чен Ын сказал артиллеристам, что "все подразделения должны и впредь форсировать работу по сохранению постоянной боеготовности, чтобы беспощадным и быстрым ударом взять инициативу во время вступления в настоящую войну".

Южнокорейское агентство "Ренхап" считает, что под "столицей врагов" подразумевается Сеул.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, АРМИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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