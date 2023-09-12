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Регион 12.09.2023 09:40

Песков подтвердил, что Ким Чен Ын уже в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится на территории России.

"Подтверждаю. Это действительно так", - сказал Песков "Интерфаксу".

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, ЛИДЕР, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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