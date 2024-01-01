Ким Чен Ын предупредил противников о готовности армии КНДР уничтожить их

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с высшим командным составом Корейской народной армии призвал к всемерному повышению боеготовности вооруженных сил в условиях обострения обстановки в районе Корейского полуострова, сообщили северокорейские СМИ.

Он отметил, что "обстановка в области безопасности на Корейском полуострове с каждым днем приближается к грани вооруженного конфликта" из-за "военной конфронтации США и других враждебных сил".

Ким Чен Ын также назвал свершившимся фактом то, что "вооруженный конфликт может произойти в любой момент".

"Если враг выберет военную конфронтацию и провокацию против КНДР, наша армия должна нанести смертельный удар, чтобы полностью уничтожить его, мобилизовав все самые жесткие средства и возможности без малейших колебаний", - подчеркнул северокорейский лидер.