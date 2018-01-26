Азербайджан и Индия планируют подписать соглашение об избежании двойного налогообложения – посол в Баку

Азербайджан и Индия планируют подписать соглашение "Об избежании двойного налогообложения", сообщил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана.

«Наша основная цель развитие сотрудничества в ненефтяной сфере. Индия очень сильна в фармацевтике и наши компании заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном. Правительство Азербайджана создает хорошие условия для инвесторов в сфере технологий и создании агропарков. Индийские компании также проявляют большой интерес к этой сфере сотрудничества. Сейчас обе страны ведут работу над подготовкой соглашения об избежании двойного налогообложения. Это соглашение улучшит условия для взаимовыгодных инвестиций», - сказал С.Рана в интервью госагентству «Азертадж».

По его словам, по итогам 2017 года товарооборот между двумя странами составил $550 млн. Из них $100 млн приходится на экспорт индийских товаров в Азербайджан, $450 млн - на долю азербайджанского экспорта.

«Азербайджан и Индия имеют хорошие возможности для расширения сотрудничества в сферах фармацевтики, транспорта, возобновляемой энергии, сельском хозяйстве и информационных технологий», - добавил посол.

Б.Рустамбеков