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СНГ 26.01.2018 19:44

В Украину прибыли еще 50 канадских военных для тренировки бойцов украинской армии

В рамках тренировочной миссии UNIFIER в Украину прибыли 50 канадских военных, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины со ссылкой на посла Канады в Украине Романа Ващука.

"Усиливаем наше канадское присутствие - дополнительных 50 военных прибыли в рамках операции UNIFIER. Поддерживаем оборону Украины в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", - приводит высказывание дипломата в своем акканте в Твиттер пресс-служба ШГ ВСУ.

По словам руководителя канадской военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине подполковника Кристофера Ривза, по прибытии военных инструкторов миссия стала самой многочисленной с начала своей работы в Украине.

Как сообщалось, в марте 2017 года Канада приняла решение о продлении тренировочной миссии украинских военных Unifier на два года - до марта 2019 года. В миссии участвует около 200 военных инструкторов из Канады.

Unifier является канадской миссией в Украине, при этом все учебные мероприятия с Вооруженными силами Украины согласованы с Министерством обороны Украины и направлена на повышение потенциала Украины в защите территориальной целостности и суверенитета.

По данным Минобороны Канады, около 200 канадских тренеров обучают украинских военнослужащих навыкам, в частности, лечению получивших ранения товарищей и обезвреживания самодельных взрывных устройств, проводят обучение безопасности полетов, обучение английскому языку и модернизации системы логистики.

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Тэги: УКРАИНА, КАНАДА, ВОЕННЫЕ, ПОПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]