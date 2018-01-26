В Украину прибыли еще 50 канадских военных для тренировки бойцов украинской армии

В рамках тренировочной миссии UNIFIER в Украину прибыли 50 канадских военных, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины со ссылкой на посла Канады в Украине Романа Ващука.

"Усиливаем наше канадское присутствие - дополнительных 50 военных прибыли в рамках операции UNIFIER. Поддерживаем оборону Украины в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", - приводит высказывание дипломата в своем акканте в Твиттер пресс-служба ШГ ВСУ.

По словам руководителя канадской военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине подполковника Кристофера Ривза, по прибытии военных инструкторов миссия стала самой многочисленной с начала своей работы в Украине.

Как сообщалось, в марте 2017 года Канада приняла решение о продлении тренировочной миссии украинских военных Unifier на два года - до марта 2019 года. В миссии участвует около 200 военных инструкторов из Канады.

Unifier является канадской миссией в Украине, при этом все учебные мероприятия с Вооруженными силами Украины согласованы с Министерством обороны Украины и направлена на повышение потенциала Украины в защите территориальной целостности и суверенитета.

По данным Минобороны Канады, около 200 канадских тренеров обучают украинских военнослужащих навыкам, в частности, лечению получивших ранения товарищей и обезвреживания самодельных взрывных устройств, проводят обучение безопасности полетов, обучение английскому языку и модернизации системы логистики.