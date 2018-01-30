Азербайджан может стать частью трансъевропейских сетей ЕС, Хенрик Хололей

Caspian European Club провел сегодня (30 января) в Баку первый CEO Breakfast Baku.
В качестве почетного гостя на CEO Breakfast Baku принял участие Глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (DG MOVE) Хенрик Хололей. Поприветствовав гостей CEO Breakfast Baku, он отметил: «Азербайджан является частью европейской семьи, поэтому для нас очень важно обеспечить более глубокое взаимодействие с ЕС. Только тогда мы сможем раскрыть полный потенциал всех предприятий и еще больше сблизить наших граждан. Мы полны решимости осуществить это посредством углубленного авиационного соглашения, тесного морского сотрудничества, что позволит Азербайджану стать частью трансъевропейских сетей ЕС».
Главный исполнительный директор Caspian European Club Мустафа Аббасбейли поблагодарил почетного гостя и заявил, что отныне CEO Breakfast Baku будет проводиться ежемесячно. «На мероприятиях формата CEO Breakfast будет организовано неформальное общение между топ-менеджерами компаний-членов Caspian European Club и руководителями государственных структур, представляющих экономический блок не только Азербайджана, но и других стран», - продолжил он.
Мустафа Аббасбейли добавил, что данные мероприятия служат решению проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, ведению бизнеса в разных регионах страны, и фомированию предложений по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.
Первый заместитель председателя Caspian European Club Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 70 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.
На мероприятии приняли участие члены правления Caspian European Club, топ-менеджеры, руководители крупных транспортных компаний и членов Caspian European Club.
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